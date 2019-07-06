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Düğün günü kardeşini kaybetti

40 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkay A. (19), ablasının düğün gününde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkay A. (19), ablasının düğün gününde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi'nde meydana geldi. Türkay A. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, Türkay A. yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Türkay A.'nın düğün öncesi ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
Anamur, Mersin, 3. Sayfa
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