Düğün günü toprağa verildi! Genç kızın annesinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika
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Düğün günü toprağa verildi! Genç kızın annesinin feryatları yürek parçaladı

21.06.2022 12:34

İzmir'de Damla Soykorkmaz beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Düğününün yapılacağı gün toprağa verilen Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz'ın, kızının gelinliğinin serili olduğu tabutun başında "Annem bu gelinliği giyecektin" diye ağlaması yürek parçaladı. Cenazede Soykorkmaz'ın 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Hüseyin Soykorkmaz ise güçlükle ayakta durabildi.

İzmir'de mağazada satış sorumlusu Damla Soykorkmaz ile deniz astsubay Hüseyin Soykorkmaz, 22 Şubat'ta Karşıyaka Nikah Sarayı'nda evlendi. Çift, düğünlerini ise 20 Haziran'da yapmaya karar verip, hazırlıklarına başladı. Damla Soykorkmaz, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlıklarında bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.

Damla, düğün gününde toprağa verildi

BEYİN KANAMASININ ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Babası Ahmet Korkmaz'a başının döndüğünü ve midesinin bulandığını söyleyen Soykorkmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Soykorkmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 47 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Damla Soykorkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.

Damla, düğün gününde toprağa verildi

TABUTUNA GELİNLİĞİ SERİLDİ

Damla Soykorkmaz için düğün günü olan dün öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede ailesi ve sevenleri, uzun süre gözyaşı döktü. Törene Soykorkmaz'ın 4 aylık eşi Hüseyin Soykorkmaz, yakınları ve arkadaşları katıldı. Soykorkmaz'ın tabutunun üzerine, düğününde giymeyi planladığını gelinliği serildi.

Damla, düğün gününde toprağa verildi

"ANNEM SEN BU GELİNLİĞİ GİYECEKTİN"

Cenazede anne Gül Korkmaz'ın, tabutun başında, "Ben seni böyle mi görecektim? Kurban olayım ben sana. Annem bu gelinliği giyecektin. Ne hayallerle diktirmiştin bu gelinliği. Damla'm böyle mi hayal kurdun? Yaktın beni güzel kızım" diye ağlaması, yürek buruktu.

Kılınan namazın ardından Damla Soykorkmaz'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğün günü toprağa verildi! Genç kızın annesinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika

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