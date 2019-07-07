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Düğün gününde toprağa verildi

58 dakika önce

ANKARA'nın Bala ilçesinde, otomobilin takla atmasıyla, hayatını kaybeden 4 kişiden Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

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ANKARA'nın Bala ilçesinde, otomobilin takla atmasıyla, hayatını kaybeden 4 kişiden Fatma Çayan- Ahmet Kamil Yıldız çiftinin 4 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Çiftin, nikahın ardından düğün için yakınlarıyla Mersin'e gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Fatma Çayan Yıldız, düğünün olacağını gün, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün öğlen saatlerinde, Bala ilçesinde meydana geldi. Karakeçili yönünden  Kulu yönüne giden  Fatih Süleyman Demir yönetimindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Otomobildeki Fatma Çayan Yıldız ile Hüseyin Ay olay yerinde, Hilal Kartal Ay ve Ahmet Kamil Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Fatih Süleyman Demir'in tedavisi ise sürüyor.
4 GÜN ÖNCE EVLENDİLER
Kazada hayatını kaybeden Fatma Çayan ve Ahmet Kamil Yıldız'ın 3 Temmuz'da İnebolu'da evlendikleri öğrenildi. Nikahın ardından çiftin, Ahmet Kamil Yıldız'ın memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde bugün yapılması planlanan düğün için yola çıktığı öğrenildi. Yıldız çiftinden geriye, Mersin'deki düğün için bastırdıkları davetiye kaldı.
DÜĞÜN GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Fatma Çayan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi morgun teslim alınıp, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Akkonak köyüne getirildi. Köyde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yıldız'ın ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Fatma Çayan Yıldız'ın cenazesi, düğün gününde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


- İnebolu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:27 Kaynak: DHA
Kamil Yıldız, İnebolu, Bala, Güncel
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