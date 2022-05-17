Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar! - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!

17.05.2022 23:57

Sultanbeyli'de yaşanan olayda bir hırsız, demir korkuluklara tırmanıp mutfak camından girdiği bir evden, düğün hazırlığı yapan nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Evde gezen hırsız, odasından çıkan bir ev sakini ile karşılaştıktan sonra kaçtı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sultanbeyli'de düğün hazırlığı yapan bir ailenin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklara tırmanıp ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştiren hırsız, mutfak camından eve girdi.

80 BİN LİRALIK ALTINI CEBİNE DOLDURDU

Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, evi darma dağın edip ziynet eşyası aramaya başladı. O esnada hırsız, düğününe sayılı günler kalan genç kız Gül Demirbağ'ın odasına girerek 80 bin liralık altınları cebine doldurdu.

HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİ

Hırsızlık esnasında ev sahiplerinin içeri girmemesi için önlem almak isteyen hırsız evi içerden kilitlemeye çalışırken diğer odada bilgisayar oyunu oynayan genç kızın kardeşi Sami Demirbağ ile göz göze geldi. Hayatının şokunu yaşayan Demirbağ, hırsızı yakalamaya çalışsa da hırsız evden kaçtı.

Sultanbeyli'de düğün öncesi nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar

"KAMERANIN YÖNÜNÜ TERS ÇEVİRDİLER"

Konu hakkında konuşan nişanlı genç kızın kardeşi Sami Demirbağ, "Olay, akşam 22.00 sıralarında oldu. Buradan geliyorlar bu mutfak camına çıkacakken ilk önce kamerayı fark ediyorlar. Ondan sonra kameranın yüzünü çektiğinin farkına varınca tekrar aşağı inip şuradan bir süpürge aracılığıyla kameranın yönünü ters çeviriyorlar. Tekrardan gelip bakıyorlar kamera herhangi bir görüş açısını yakalamayınca tekrardan buradan mutfak camından içeri giriyorlar. İşini hallettikten sonra balkondan dışarı çıkıp, oradan da kaçıyorlar." dedi.

Sultanbeyli'de düğün öncesi nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar

"BENİ GÖRÜNCE AFALLADI"

Demirbağ devamında, "Ben bilgisayarımla kulaklığım takılı bir şekilde oyun oynuyordum. bir tıkırtıların geldiğini duydum. Evi kontrol etmek istedim. Kapımı açtığım sırada hırsızla bir göz göze geldik. O da beni görünce bir afalladı. Direkt balkondan dışarı kaçtı. Evi kontrol ettim. Yatak odası ve kız kardeşimin odası darmaduman olmuştu. Direkt polise haber verdim. Evde 10, 15 dakika zaman geçirdikten sonra kaçıyorlar. Beni fark ettikten sonra camdan girip kız kardeşimin odasından balkonundan kaçıyorlar. 80 bin TL'lik ziynet eşyası alınıyor. Ablam 1 ay sonra evlenecekti. Böyle bir talihsizlik geldi başımıza. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Emniyet güçlerimizden yardım istiyorum. Hırsızlar en yakın zamanda da bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Sultanbeyli'de düğün öncesi nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar
YORUMLAR
500
Camdan giren hırsız gelin adayının 80 bin liralık altınlarını çalarken ev sakiniyle göz göze geldi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Camdan giren hırsız gelin adayının 80 bin liralık altınlarını çalarken ev sakiniyle göz göze geldi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar! - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 00:01:02. #1.13#
SON DAKİKA: Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement