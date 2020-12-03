Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı - Son Dakika

Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı

03.12.2020 17:39
Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı, System.String[]

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, düğün hazırlıkları yaptığı sırada grip şikayetiyle gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde lösemi teşhisi konulup, tedavisine başlanan Zeynep Kemik (17), 56 gün sonra yaşamını yitirdi.

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, düğün hazırlıkları yaptığı sırada grip şikayetiyle gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde lösemi teşhisi konulup, tedavisine başlanan Zeynep Kemik (17), 56 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bozdoğan'daki lokantada garsonluk yapan Veysel Yaman (23) ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yaptığı sırada geçen 7 Ekim'de grip şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden Zeynep Kemik'e, lösemi teşhisi kondu. Kemik, sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi'nde tedaviye alındı. Zeynep Kemik, tedavisi sürerken beyin kanaması geçirdi. 'Zeynep için gerekirse canımı bile veririm' diyen nişanlısı Veysel Yaman, iki günde bir trombosit ihtiyacı olan nişanlısı için sosyal medya üzerinden kan bağışı kampanyası başlatarak, el ilanı bastırıp, ilçe merkezi ve tüm mahallelerinde dağıttı. Tedavi sürecinde nişanlısının bir an bile olsun yanından ayrılmayan Veysel Yaman, Zeynep için kan vermek isteyen gönüllüleri aracıyla Bozdoğan'dan Aydın'a taşıdı.

'KÖTÜ HABER GELDİ'

Sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Zeynep'ten dün kötü haber geldi. Sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Kemik, doktorların müdahalesine rağmen saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi, bugün Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Seki Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.


Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı
Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı
Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı
Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı
Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı

Bozdoğan, Lösemi, Aydın, Düğün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı - Son Dakika


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