Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti - Son Dakika

Muş'ta görevli uzman çavuş Hacı Y. (30) izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. (29 ) ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Y. tabancası ile nişanlısına ateş edip ardından intihar girişiminde bulundu.

UZMAN ÇAVUŞ DA HAYATINI KAYBETTİ

Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hacı Y. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KADIN DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinden alınan Aysel Y'nin cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.

DAVETİYE ÇIKARMIŞLARDI

Çiftin 23-24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

7 ÖNCE "KORKUYORUM" PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.