Son Dakika Haberleri: Düğün Hazırlıkları "Dolandırıcılık" Şikayetiyle Son Buldu

Düğün Hazırlıkları "Dolandırıcılık" Şikayetiyle Son Buldu

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan bir aile, oğullarını evlendirmek istedikleri kadın ve yakınları tarafından 45 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

Düğün Hazırlıkları
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan bir aile, oğullarını evlendirmek istedikleri kadın ve yakınları tarafından 45 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Delemenler Mahallesi'nde yaşayan İsmail Karaaslan, 35 yaşındaki oğlu Bünyamin Karaaslan'ı evlendirmek istedi. Ailenin tanıdığı İ.Y. (40) de Hatay'da bildikleri bir ailenin kızıyla oğlunun evliliğine aracı olabileceğini söyledi.

Oğluyla Hatay'a giden Karaaslan, görüştüğü aileye 15 bin lira başlık parası vererek, gelin adayı ve teyzesinin oğluyla tekrar Alaşehir'e döndü. Düğün alışverişi yapan aile yaklaşık 30 bin lira değerinde altın alarak gelin adayına verdi. Aile ayrıca yaşayacakları evi de hazır hale getirdi.

Akşam yemeğinden sonra rahatsız ve yorgun olduğunu belirterek evine geçen gelin adayını uyandırmaya giden aile, evde kimseyi bulamayınca para ve altınlarının dolandırıldığını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

"Biz yandık başkaları yanmasın"

Baba Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece saat 04.00 sularında altınlarla beraber kaçmışlar, jandarmaya şikayette bulunduk. Kandırıldık, aldatıldık. Bizim başımız yandı, başkanlarınınki yanmasın." dedi.

Bünyamin Karaaslan da durumdan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:45 Kaynak: AA

Manisa, Alaşehir, Güncel
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