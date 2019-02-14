Düğün Hazırlıkları "Dolandırıcılık" Şikayetiyle Son Buldu

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Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Hayatta Her Şey Var Programına Kadın Seyircinin Enişte İtirafı Damga Vurdu