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Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu - Son Dakika

Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu

02.07.2021 12:02
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu, System.String[]

Pandemi sebebiyle düğünlere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün yapmak isteyen çiftler dans kurslarına akın etti.

Pandemi sebebiyle düğünlere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla düğün yapmak isteyen çiftler dans kurslarına akın etti.

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle genç çiftler, uzun süre düğününü erteliyor veya sade bir nikah ile dünya evine giriyordu. Yasakların kalması ile düğün yapmak isteyen çiftler düğün telaşına girdi. Uzun süre yasak sebebiyle düğün yapamayan genç çiftler, dans kurslarına akın etti. Düğünde unutulmaz bir an yaşamak isteyen gelin ve damat, dans kurslarına giderek burada eğitim almaya başlıyor. Yasaklar nedeniyle 8 aydır düğün yapamayan, sade bir nikah ile dünya evine giren Emre Tan ve Dilan Tan çiftti yasakların kalması ile hayalindeki düğünü yapmak için dans kursuna başvurdu.

"Düğünümüze iki gün kala yasak geldi"

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen dans kursu öğrencisi Emre Tan, "Aslında biz nikahımızı yaptık. Nikahı yaptıktan sonra düğünümüz vardı fakat düğünümüze iki gün kala yasak geldi. Düğünümüzü yapamadık. Çok heyecanlıyız ve düğünümüzün olmasını istiyoruz, bu yüzden de güzel bir başlangıç olması için dans dersine geldik. Derslerimiz çok heyecanlı normalde ben pek hevesli değildim. Geldikten sonra fark ettim, içimde dansçı kimliğim varmış bunu öğrendim. Bundan sonra da dansa devam edeceğiz ve eğitim alacağız" dedi.

"8 aydır düğün heyecanı yaşayamadık"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Dilan Tan, "8 aydır evli olmamıza rağmen düğün heyecanı yaşayamadık. İnşallah bir aylık süreç sonunda bu dansı tamamlayıp düğün heyecanımızı yaşayacağız. Mehmet hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sayesinde dersler çok güzel geçiyor" diye konuştu.

"Çok fazla yoğunluk yaşıyoruz"

Mehmet Yıldırım, "Pamdemi sürecinde şuan çok yoğunlaştık. Yoğunlaşma nedenimizde sürekli ertelenen düğünler. Ondan dolayı boz eğitmenler olarak da tüm saatlerimiz randevularla geçiyor. Gayet keyifliyiz, güzel bir döneme başladık. Herkese mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu
Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu

Evlilik, Pandemi, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Düğün heyecanı başladı, çiftler gelin ve damatlıkla dans kursuna koştu - Son Dakika Magazin


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