Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar - Son Dakika

Taliban'dan kaçarak 2008 yılında Türkiye 'ye gelen ve Türk vatandaşlığı hakkını elde eden Said ve Cemile Türkgeldi çifti, 13 yıl aradan sonra oğulları Ali'yi evlendirmek için gittikleri Afganistan 'da bir kez daha Taliban tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Kabil 'in kuzeyindeki Bağlan şehrinde Afgan geleneklerine göre düzenlenen düğünün ardından resmi nikah işlemleri için bir müddet akrabalarının yanında kalan Türkgeldi ailesi, Taliban'ın Kabil'i almasının ardından Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Çıkan karışıklıklar nedeniyle havalimanına ulaşmakta sıkıntı yaşayan Türkgeldi ailesi, gelinleri Serife Türkgeldi'yi de yanlarını alarak bu sabah THY'nin tahliye uçuşu ile İstanbul 'a geldi. Ardı ardına hem mutluluğu hem de korkuyu yaşayan Said Türkgeldi, "Hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür gelinimizi de buraya getirdik. Yoksa asla gitmezdik" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından Pakistan, İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Tahliye edilen yolcular arasında Afgan kökenli Türk vatandaşı olan Türkgeldi ailesi de bulunuyordu. Ailenin hikayesi ise dikkat çekici. 47 yaşındaki Said Türkgeldi, 2008 yılında Taliban korkusu nedeniyle eşi Cemile Türkgeldi ve 7 çocuğu ile Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Bursa'ya yerleşen Türkgeldi ailesi, yaptıkları başvuru üzerine bir süre sonra Türk vatandaşlığı hakkını elde etti. Türkiye'de olmaktan son derece mutlu olan aile, bu nedenle "Türkgeldi" soyadını seçti.

ÖNCE DÜĞÜN SONRA KAÇIŞ

Said Türkgeldi ve eşi Cemile Türkgeldi, 27 yaşındaki oğulları Ali'yi Afganistan'daki akrabalarının kızı Serife ile evlendirmek için 13 yıl aradan sonra Kabil'in kuzeyindeki Bağlan'a gittiler. Aile, Afgan geleneklerine göre yapılan düğünün ardından resmi nikahın yapılması için bir müddet akrabaların yanında kaldı. Bu sırada Taliban'ın Kabil'e hızlı ilerleyişi sonrasında şehirde çıkan karışıklıklar nedeniyle nikah işlemleri bir türlü gerçekleştirelemedi. Bir an önce Türkiye'ye dönme planı yapan Türkgeldi ailesi Kabil'e gelerek buradan ilk uçakla Türkiye'ye dönmek için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiler.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN GELEN MÜDJELİ HABERBüyükelçilikten dönüş için müjdeli haberi alan Said Türkgeldi, eşi, oğlu ve gelini ile büyük zorluklar içerisinde Hamid Karzai Havalimanı'na ulaştı. Kabil'den askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a tahliye edilen yolcular arasında yer alan Türkgeldi ailesi Taliban'dan ikinci kez kaçmayı başardı. THY'nin Pakistan'dan tahliye uçuşuyla İstanbul'a gelen Türkgeldi ailesi yeniden Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadı.

"ÇOK ŞÜKÜR GELİNİMİZİ DE GETİRDİK" İstanbul Havalimanı'nda konuşan Said Türkgeldi, başta büyükelçilik yetkilileri olmak üzere Kabil Havalimanı'ndaki Türk askerine ve THY'ye teşekkür etti. Ailesini Türkiye'ye getirebildiği için çok mutlu olduğunu belirten baba Türkgeldi, "Bir daha Afganistan'a gitmeyiz" dedi. Türkgelgeldi, "Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür gelinimizi de buraya getirdik. Yoksa asla gitmezdik. Gelinimize şimdi burada oturum almamız gerekecek. Gereken evraklarımızı halledeceğiz inşallah" dedi.

"İKİ GÜN HAVALİMANI GİRİŞİNDE BEKLEDİK"Said Türkgeldi, Kabil'den kaçışlarını ise şu şekilde anlattı: "Bizi Büyükelçiliğimizden aradılar. Havalimanına giderken bayağı karmaşa vardı. Taliban milleti vuruyor, havaya ateş ediyor. Orada zorluk yaşadık. Bundan sonra orası bayağı karışacaktır. İzdiham yaşanıyor. Herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Çok zor şekilde havalimanına girdik. Ondan sonra bir sıkıntı yok. Türk askerlerini gördük ve onlar bizi direkt içeri aldılar. Türkiye'ye gelebilmek için 2 gün bekledik. İlk gün içeri giremedik. Büyükelçiğilimizden kapının önünde birinin vurulduğu söylendi ve bizden geri gitmemizi istediler. Ertesi gün tekrar geldik. Talibancılar havaya ateş ediyor, milleti vuruyor. Güvenli bölgeye girdikten sonra bir sıkıntı kalmadı." YARIM KALAN İŞ İSTANBUL'DA TAMAMLANACAKDamat Ali Türkgeldi ise Kabil'de bulunduğu kısa zamanda önce hayatını Serife Türkgeldi ile birleştirerek en mutlu anını yaşadı, ardından da Taliban'ın korkusunu. Düğününün ardından Kabil'de yarım kalan nikah işlemi İstanbul'da tamamlayacak olan Ali Türkgeldi, "Bir daha asla Afganistan'a gitmem" diye konuştu. İstanbul'da hediyelik eşya dükkanında çalışan Türkgeldi, "Afganistan'da iç savaş var, Taliban var. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Burada yaşıyoruz. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız" ifadelerini kullandı.

10 GÜN KARANATİNAÖte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçuşu ile saat 06.15'da İstanbul'a getirildi. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.



- İstanbul