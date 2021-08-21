Üye Girişi
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar - Son Dakika

Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar

21.08.2021 10:52
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar, System.String[]

Taliban'dan kaçarak 2008 yılında Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığı hakkını elde eden Said ve Cemile Türkgeldi çifti, 13 yıl aradan sonra oğulları Ali'yi evlendirmek için gittikleri Afganistan'da bir kez daha Taliban tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Taliban'dan kaçarak 2008 yılında Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığı hakkını elde eden Said ve Cemile Türkgeldi çifti, 13 yıl aradan sonra oğulları Ali'yi evlendirmek için gittikleri Afganistan'da bir kez daha Taliban tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Kabil'in kuzeyindeki Bağlan şehrinde Afgan geleneklerine göre düzenlenen düğünün ardından resmi nikah işlemleri için bir müddet akrabalarının yanında kalan Türkgeldi ailesi, Taliban'ın Kabil'i almasının ardından Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Çıkan karışıklıklar nedeniyle havalimanına ulaşmakta sıkıntı yaşayan Türkgeldi ailesi, gelinleri Serife Türkgeldi'yi de yanlarını alarak bu sabah THY'nin tahliye uçuşu ile İstanbul'a geldi. Ardı ardına hem mutluluğu hem de korkuyu yaşayan Said Türkgeldi, "Hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür gelinimizi de buraya getirdik. Yoksa asla gitmezdik" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından Pakistan, İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Tahliye edilen yolcular arasında Afgan kökenli Türk vatandaşı olan Türkgeldi ailesi de bulunuyordu. Ailenin hikayesi ise dikkat çekici. 47 yaşındaki Said Türkgeldi, 2008 yılında Taliban korkusu nedeniyle eşi Cemile Türkgeldi ve 7 çocuğu ile Afganistan'dan Türkiye'ye geldi. Bursa'ya yerleşen Türkgeldi ailesi, yaptıkları başvuru üzerine bir süre sonra Türk vatandaşlığı hakkını elde etti. Türkiye'de olmaktan son derece mutlu olan aile, bu nedenle "Türkgeldi" soyadını seçti.

ÖNCE DÜĞÜN SONRA KAÇIŞ

Said Türkgeldi ve eşi Cemile Türkgeldi, 27 yaşındaki oğulları Ali'yi Afganistan'daki akrabalarının kızı Serife ile evlendirmek için 13 yıl aradan sonra Kabil'in kuzeyindeki Bağlan'a gittiler. Aile, Afgan geleneklerine göre yapılan düğünün ardından resmi nikahın yapılması için bir müddet akrabaların yanında kaldı. Bu sırada Taliban'ın Kabil'e hızlı ilerleyişi sonrasında şehirde çıkan karışıklıklar nedeniyle nikah işlemleri bir türlü gerçekleştirelemedi. Bir an önce Türkiye'ye dönme planı yapan Türkgeldi ailesi Kabil'e gelerek buradan ilk uçakla Türkiye'ye dönmek için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiler.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN GELEN MÜDJELİ HABERBüyükelçilikten dönüş için müjdeli haberi alan Said Türkgeldi, eşi, oğlu ve gelini ile büyük zorluklar içerisinde Hamid Karzai Havalimanı'na ulaştı. Kabil'den askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a tahliye edilen yolcular arasında yer alan Türkgeldi ailesi Taliban'dan ikinci kez kaçmayı başardı. THY'nin Pakistan'dan tahliye uçuşuyla İstanbul'a gelen Türkgeldi ailesi yeniden Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadı.

"ÇOK ŞÜKÜR GELİNİMİZİ DE GETİRDİK" İstanbul Havalimanı'nda konuşan Said Türkgeldi, başta büyükelçilik yetkilileri olmak üzere Kabil Havalimanı'ndaki Türk askerine ve THY'ye teşekkür etti.  Ailesini Türkiye'ye getirebildiği için çok mutlu olduğunu belirten baba Türkgeldi, "Bir daha Afganistan'a gitmeyiz" dedi. Türkgelgeldi, "Biz oraya çocuğumuzu evlendirmeye gittik. Hayırlı bir iş için gittik. Çok şükür gelinimizi de buraya getirdik. Yoksa asla gitmezdik. Gelinimize şimdi burada oturum almamız gerekecek. Gereken evraklarımızı halledeceğiz inşallah" dedi.

"İKİ GÜN HAVALİMANI GİRİŞİNDE BEKLEDİK"Said Türkgeldi, Kabil'den kaçışlarını ise şu şekilde anlattı: "Bizi Büyükelçiliğimizden aradılar. Havalimanına giderken bayağı karmaşa vardı. Taliban milleti vuruyor, havaya ateş ediyor. Orada zorluk yaşadık. Bundan sonra orası bayağı karışacaktır. İzdiham yaşanıyor. Herkes havalimanına girmeye çalışıyor. Çok zor şekilde havalimanına girdik. Ondan sonra bir sıkıntı yok. Türk askerlerini gördük ve onlar bizi direkt içeri aldılar. Türkiye'ye gelebilmek için 2 gün bekledik. İlk gün içeri giremedik. Büyükelçiğilimizden kapının önünde birinin vurulduğu söylendi ve bizden geri gitmemizi istediler. Ertesi gün tekrar geldik. Talibancılar havaya ateş ediyor, milleti vuruyor. Güvenli bölgeye girdikten sonra bir sıkıntı kalmadı." YARIM KALAN İŞ İSTANBUL'DA TAMAMLANACAKDamat Ali Türkgeldi ise Kabil'de bulunduğu kısa zamanda önce hayatını Serife Türkgeldi ile birleştirerek en mutlu anını yaşadı, ardından da Taliban'ın korkusunu. Düğününün ardından Kabil'de yarım kalan nikah işlemi İstanbul'da tamamlayacak olan Ali Türkgeldi, "Bir daha asla Afganistan'a gitmem" diye konuştu. İstanbul'da hediyelik eşya dükkanında çalışan Türkgeldi, "Afganistan'da iç savaş var, Taliban var. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Burada yaşıyoruz. Evlenmek için gittim, düğün yaptık. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu, gelebildik. Şimdi de burada resmi nikah kıyacağız" ifadelerini kullandı.

10 GÜN KARANATİNAÖte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçuşu ile saat 06.15'da İstanbul'a getirildi. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

- İstanbul
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar
Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar

Afganistan, Taliban, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı 10:57 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var 10:45 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı 10:14 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir 10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı 09:21 Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar 01:41 Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var 00:14 Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim 23:27 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim

Son Dakika Haberleri
10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı
10:44 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var
10:25 11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş ortadan kayboldu! Geride bir not dahi bırakmamışlar
10:22 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı
10:20 Görenleri hayrete düşürdü! Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi
10:13 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
10:10 Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı
10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir
09:36 Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
09:14 Meteoroloji'den sel uyarısı! Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de dolu yağışları görülebilir
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı         
10:22
Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı         
10:10
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu         
00:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi         
22:55
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı         
18:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 11:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğün için gittikleri Afganistan'da ikinci kez Taliban korkusu yaşadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement