Düğün için klip çeken gelin damada köpek şoku kamerada - Son Dakika

Düğün için klip çeken gelin damada köpek şoku kamerada

RİZE - Rize'de gelin damat fotoğrafı çektirmek isteyen çifti çoban köpeği kovalayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Rize'de düğün için klip çektiren Çağlar Paliç ve Beyza Şimşek'i kayıt altına almak isteyen dronun havadan görüntü almak üzere yükseldiği sırada çoban köpeği sesi duyarak dronun yanına doğru koşmaya başladı. Bu esnada köpeği gören çift bir an paniğe kapılarak taş köprünün üzerinden kaçmaya başladı. O anlar ise drone kamerası tarafından anbean göüntülendi.