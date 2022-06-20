Düğün kana bulandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düğün kana bulandı, 2 kişi yaralandı

20.06.2022 00:26

Düğün kana bulandı, 2 kişi yaralandı Düğün sahibi baba ve oğlu, gençler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hastanelik oldu Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.

Düğün kana bulandı, 2 kişi yaralandı

Düğün sahibi baba ve oğlu, gençler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis ise olaylarının büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.

Olay, Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı. Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Düğün yarıda kaldı

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgeye çevik kuvvet istedi.

Durumu kısa sürede kontrol altına alan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahsı kullandığı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, düğüne katılanlara ikram edilmek için hazırlanan yemeklerin ise kazanlarda kaldığı gözlenirken, kavgadan dolayı düğün yarıda kaldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün kana bulandı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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