Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı

20.06.2022 09:12
Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da düğünde çıkan kavgada düğün sahibi baba ve oğlunu bıçakladıkları iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da düğünde çıkan kavgada düğün sahibi baba ve oğlunu bıçakladıkları iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay, Fatih mahallesinde gün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı. Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen D.S.A. (17) ve A.H.Y. (20) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika

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