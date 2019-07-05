Damat adayları için düğün konseptlerine göre damatlık trendleri belirlendi.

Düğün sezonunun gelmesiyle gelin ve damat adaylarını da güzel bir düğün yapma telaşı sardı. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, farklı düğün konseptlerine göre damatlık trendlerini belirledi. Kumsal düğünlerinde keten, kır düğünlerinde sade takımlar ve salon düğünlerinde en çok smokinlerin tercih edildiği ortaya çıktı.

KUMSAL DÜĞÜNLERİNE KETEN ŞIKLIĞI

Altınyıldız Classics keten takımların kumsal düğünlerinin vazgeçilmezi olduğunu açıkladı. Ketenin özel dokusu ve natürel renk paletiyle tamamlanan tasarımların tercih edildiği ifade edilirken, bu takım elbiselerin keten gömlek ve espadril ikilisiyle tamamlanabildiği belirtildi.

KIR DÜĞÜNLERİNE YAKIŞIR MODERN VE SADE TAKIMLAR

Yazın en yaygın düğünlerinden olan kır düğünlerinde ise başrolü pastel tonlarıyla öne çıkan koton takımların üstlendiği bildirildi. Tarzına daha genç ve sportif bir hava katmak isteyenlerin takımları basic tshirt ve sneaker ile tamamladığı ifade edildi.

SALON DÜĞÜNLERİNDE SMOKİNLER TERCİH EDİLİYOR

Salon düğünlerinde de şık tasarımlara sahip smokinlerin tercih edildiği bilgisi yer aldı. Smokin koleksiyonunda öne çıkan kombinlerin siyah şal yaka, beyaz şal yaka ve siyah kırlangıç yakanın olduğu ortaya çıktı.

Beyaz ve bordo gibi renklerin smokinde de tercih edildiğinin yer aldığı açıklamada, "Altınyıldız Classics, takıp çıkarılabilen şal yaka özelliğine sahip smokin ile takım elbise ve smokini tek parçada buluşturuyor. Özel davetlerde smokin olarak tercih edilen bu özel tasarımlar yaka kısmı çıkarılarak iş hayatında da takım elbise olarak kullanılabiliyor" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul