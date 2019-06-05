Son Dakika Haberleri: Düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı
Son Dakika Güncel Haber

Düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı

59 dakika önce

Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi Ramazan ayının sona ermesi ve yeniden düğün mevsiminin başlamasından dolayı düğün konvoylarında asayişi bozanları el broşürleriyle uyardı.

Düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı, System.String[]
Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi Ramazan ayının sona ermesi ve yeniden düğün mevsiminin başlamasından dolayı düğün konvoylarında asayişi bozanları el broşürleriyle uyardı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti polisi, Türk düğün konvoylarında yaşanan olumsuzluklardan dolayı broşür yayınlayarak davranış kurallarını içeren bilgiler dağıttı. KRV Polisi, "karayolu güvenliğini" ciddi şekilde bozan durumlardan sorumlu olanlara beş yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir" ifadeleriyle sürücüleri uyardı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, eyaletteki polis merkezlerine gönderdiği talimatta düğünler için daha fazla önlemlerin alınması talimatını verdi. İçişleri Bakanı Herbert Reul, bu zamana kadar düğünlerde yaşanan kanun ihlallerini dikkate alarak hazırladıkları broşürde "Trafik kurallarına uyun. Trafik sıkışıklığına neden olmayın. Hatalı sollama yaparak trafikte tehlike oluşturmayın. Havai fişekleri atma konusundaki kurallara uyun. Korna çalarak ses kirliliğine neden olmayın. Başkalarını rahatsız etmeyin. Silah taşımayın. Yapılan ikazlara uymayanların araçlarına el konulacak, hapis cezası dahil olmak üzere ağır para cezalarını kesilecek yapıldı" ifadelerinin yer aldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, Nisan ayında eyalette gerçekleşen düğünlerden 104'ün de yaşayan kanunsuzluklar yüzünden şikayet geldiğini duyurdu. NRW İçişleri Bakanlığı, kural ihlallerine ve trafikteki müdahalelere karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını, kontrollerin havadan da takip edileceğini duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Ren Vestfalya, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan savaş tazminatı olarak Almanya'dan 300 milyar euro istiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:14:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoylarında asayişi bozanlara broşürlü uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]