Düğün konvoyu değil cephanelik! Polis araçlardan çıkan silahlara inanamadı - Son Dakika
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Düğün konvoyu değil cephanelik! Polis araçlardan çıkan silahlara inanamadı

06.06.2022 14:09

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir şahsın düğün konvoyunun önünde pompalı tüfekle etrafa ateş açmasından sonra polise haber verildi. Gelen ihbar üzerine konvoya operasyon düzenleyen polisler, araçlarda buldukları çok sayıda silaha el koydu.

Sancaktepe TEM bağlantı yolunda iddiaya göre, düğün konvoyunun önüne geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle sağa, sola havaya ateş açtı, yanında bulunan diğer kişi ise silahla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÜSTGEÇİTTEN ATLADILAR

O esnada konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan polis ekipleri, üst geçitten aşağıya atlayıp yoldan geçen araçla beraber konvoy aracındaki magandaları durdurmak için operasyona devam etti.

SİLAHLARA EL KONULDU

Ekiplerin çalışmaları sonucu konvoydaki silahlara el konuldu, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Lüks araçlarla dolu düğün konvoyuna polis operasyonu! Otomobillerden adeta cephanelik çıktı
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyu değil cephanelik! Polis araçlardan çıkan silahlara inanamadı - Son Dakika

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