Düğün konvoyu için yolu kapattılar, halay çektiler

Arnavutköy'de düğün konvoyunda bir grup vatandaş yolu trafiğe kapattı halay çekti.

Arnavutköy'de düğün konvoyunda bir grup vatandaş yolu trafiğe kapattı halay çekti. Vatandaşların korona virüs önlemlerini hiçe saydı anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün konvoyu için toplanan bir grup vatandaş konvoy esnasında yolu trafiğe kapatarak halay çekmeye başladı. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere aldırmadan dakikalarca kol kola oyun oynayan vatandaşlar bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)

Koronavirüs, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:52 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Düğün konvoyu için yolu kapattılar, halay çektiler - Son Dakika

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