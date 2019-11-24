Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da düğün konvoyu kana bulandı.

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da düğün konvoyu kana bulandı. Gelin almaya giden konvoydaki kamyonetin dönüş yolunda devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Afyonkarahisar- Konya Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat Çelik yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet (24), Mevlüt ve Samet Çelik yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 06:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]