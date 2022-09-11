DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI - Son Dakika
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DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

11.09.2022 21:20
DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

Kartal'da yolu kesip trafiği durduran düğün konvoyundaki sürücülere para cezası verildi.

Kartal'da yolu kesip trafiği durduran düğün konvoyundaki sürücülere para cezası verildi.

Olay, 10 Eylül Cumartesi günü Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip trafiği durdurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden yolu bir süre trafiğe kapatan sürücüleri tespit eden polis ekipleri, M.F.T., E.K., B.Ş. ve E.S. isimli   sürücüleri gözaltına aldı. Konuyla ilgili olarak yakalanan kişilere, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 427'şer TL, aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmekten 196'şar TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196'şar TL, olmak üzere toplam 3.276 TL idari para cezası uygulandı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK YOLU TRAFİĞE KAPATAN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI - Son Dakika
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