Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı - Son Dakika

Dün akşam 20.00 sıralarında Esenyurt Meydan alt geçit mevkisinde düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy, yürekleri ağza getirdi.

DRİFT YAPTILAR

Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı.

ANBEAN KAMERADA

O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.