Düğün Konvoyuna Tekme Atan Kişi Yakalandı

Düğün konvoyuna tekme atan kişi yakalandı 50'nci suçunu işlediBATMAN - Batman'da geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunun geçişi sırasında üzerinde bulunduğu motosikletle konvoydaki araçlara tekme atan kişi yakalandı.

Düğün konvoyuna tekme atan kişi yakalandı

50'nci suçunu işledi



BATMAN - Batman'da geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunun geçişi sırasında üzerinde bulunduğu motosikletle konvoydaki araçlara tekme atan kişi yakalandı.

Batman'da 27 Temmuz 2018 tarihinde sabah saatlerinde üzerinde bulunduğu motosikleti ile yaya olarak yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya tekme atan ve yaralanmasına neden olarak gözaltına alınan Gürgin Salğara, akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Salğara, bu kez de düğün konvoyuna üzerinde bulunduğu motosikleti ile tekme attığı belirlendi ve Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Gürgin Salğara'nın daha önceden de benzer birçok suç işlediği, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildiği, akli dengesinin yerinde olmadığının raporlanması üzerine serbest bırakılmıştı. Düğün konvoyuna attığı tekme ile 50'nci suçunu işleyen Gürgin Salğara'nın akli dengesinin yerinde olmamasının raporlanması üzerine hakkında işlem yapılamadığı öğrenilirken, sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldığı öğrenildi.

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