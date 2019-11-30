Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı
Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düğün konvoyunda havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düğün konvoyunda havaya açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi'nde seyreden bir düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu savrulan saçmalar, konvoydaki bir araçta bulunan 11 yaşındaki Emirhan Kalay'a isabet etti.

Karın bölgesine isabet eden saçma ile yaralanan Kalay, Kaynaşlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalay, burada yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynaşlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastalığı nedeniyle maça gidemedi, taraftarlar evine akın etti!
Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı Nusaybin'de beton mikserinin altında kalan çocuk öldü Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:57:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]