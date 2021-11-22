DÜĞÜN KONVOYUNDA CADDEYİ KAPATIP ÇEVREYİ DUMANA BOĞDULAR - Son Dakika

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde düğün konvoyundaki sürücüler, araçlarıyla Doğu Karadeniz Caddesi'ni ulaşıma kapattı. Sürücülerden biri, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Duman çevreyi kaplarken, o anların görüntüleri sosyal medyadan 'Yanan hayallerdi siz lastikleri gördünüz' notuyla paylaşıldı.

CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL