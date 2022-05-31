Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

31.05.2022 12:50
Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğün konvoyunda drift atan araçların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araçlar yakalanarak sürücülerine 36 bin 500 lira ceza uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğün konvoyunda drift atan araçların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen araçlar yakalanarak sürücülerine 36 bin 500 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir düğün töreninde davetlilerin sırayla drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları belirlemek için çalışma başlattı. İnternet üzerinden yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, yapılan kamera ve sosyal medya görüntülerini izleyerek araçları tespit etti. 4 araca Karayolları Trafik Kanunu 67/1d maddesi drift yapmak suçundan toplam 36 bin 500 lira trafik cezası uygulandı. Öte yandan 4 aracın ruhsat sahibine Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada "Yaz aylarının gelmesi ile birlikte gerçekleşen salon ve sokak düğünü törenleri sırasında, öncesinde ve sonrasında silah kullanımına, çevreyi rahatsız edecek şekilde olan araç konvoylarına, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atanlara, vatandaşlarımızın huzur ve rahatını bozacak her türlü eylem ve davranışa Emniyet Müdürlüğümüzce izin verilmeyecektir. Mutluluğa kurşun sıkma" ifadeleri kullanıldı.

(Cihan Karakış - İHA)

Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza
Düğün konvoyunda dirft atan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

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Kaynak: İHA

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