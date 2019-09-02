Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

-İki sürücüye 10 bin 20 TL ceza

DÜZCE - Düzce'de düğün konvoyunda drift attığı belirlenen iki aracı polis ekipleri tespit etti. Drift atan iki aracın sürücüsüne toplam 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçlarda trafikten men edildi. Drift atan sürücülerin görüntüleri amatör kameraya yansıdı.

Olay; Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1 Eylül Pazar günü 18: 57 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyunun önünde seyreden iki otomobil, drift atmaya başladı. Düğün konvoyuna katılan araçlar ise iki aracın drift atmasını bekledi. Bir vatandaş ise Drift atan araçları amatör kamera ile görüntüledi. Amatör kameradan yola çıkan polis ekipleri drift atan sürücüleri belirledi. Polis ekipleri her iki araca da 5 bin 10TL den toplamda 10 bin 20TL idari para cezası uyguladı ve sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu. Ayrıca iki araçta trafikten men edildi.