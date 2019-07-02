Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası

1 saat önce

Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyunda
Konya'da düğün konvoyunda "drift" yapan iki otomobilin sürücüsüne 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, pazar günü merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde bulunan belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda, düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla "drift" yaptı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan iki sürücünün "drift" yaparken çekilen görüntülerinin paylaşılması sonrası harekete geçti.
Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi.
Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K'ye "drift yapmak" suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:26 Kaynak: AA
Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda "drift" yapan sürücülere para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]