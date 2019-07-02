Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Haber

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

1 saat önce

KONYA'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza, System.String[]


KONYA'da düğün konvoyunda 'drift' yapan iki otomobilin sürücüsüne toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde pazar günü, belediye otobüslerinin bekleme yaptığı alanda düğün konvoyundaki iki otomobil sürücüsü, araçlarıyla 'drift' yaptı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobillerin plakasını ve sürücülerini kısa sürede belirledi. Sürücüler Abdurahman O. ve Şeyh Şamil K.'ye 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10'lar lira para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu, araçları da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:23 Kaynak: DHA
para cezası, otomobil, konya, düğün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]