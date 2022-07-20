3 Haziran'da Otogar Bağlantı Yolu Hal kavşağında düğün konvoyunun ön tarafında drift yaparak trafiğin akışını engelleyen 34 YEH 35 plakalı aracın sürücüsü tespit edildi. Kimliği Semih C. olduğu belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Semih C.'ye drift yapmaktan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye para cezası - Son Dakika

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