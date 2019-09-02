Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza
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Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza

8 saat önce

Düzce'de bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira ceza, System.String[]

Düzce'de bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyunun önünde drift yapan iki aracı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti.

Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesince iki araca toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulayan ekipler, sürücülerin belgelerine de 60 gün süreyle el koydu.

Araçlar otoparka çekildi.

Öte yandan, konvoy önünde yapılan drift, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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