Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
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Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza

22 dakika önce

KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza, System.String[]
KONYA'nın Karatay ilçesinde, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye, 5 bin 10 liralık para cezası kesildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakayış Caddesi'nde, düğün konvoyunda otomobille drift yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasını belirlenince drift yapan sürücünün Sefa K. olduğu tespit edildi. Polis, Sefa K.'ye, drift yaptığı gerekçesiyle 5 bin 10 liralık para cezası kesip, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Otomobil ise trafikten men edildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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