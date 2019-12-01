Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, 13 yaşındaki çocuk vuruldu
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Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, 13 yaşındaki çocuk vuruldu

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açılınca, aynı konvoyda başka bir aracın içinde bulunan 13 yaşındaki çocuğa mermi isabet etti.

Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, 13 yaşındaki çocuk vuruldu, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açılınca, aynı konvoyda başka bir aracın içinde bulunan 13 yaşındaki çocuğa mermi isabet etti. Vücuduna 2 mermi saplanan çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.


Olay; akşam saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaynaşlı ilçe merkezinde yapılan düğün için gelin evinden başlayarak düğün salonuna kadar gelin alma konvoyu yapıldı. Çele Mahallesi'ndeki düğün salonuna gitmek için gelin evden çıktığı esnada havaya ateş edilmeye başlandı. Mermilerden iki tanesi düğün konvoyundaki aracın içerisinde bulunan 13 yaşındaki E.K.'ye isabet etti. Göğüs kısmından yaralanan çocuk, ailesi tarafından Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden ise ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.


Küçük çocuğun yaralanmasına neden olan kişi ya da kişiler aranırken, yaklaşık 1 saat sonra R.K. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu.


Küçük çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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