Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda havaya ateşe 1294 lira ceza
Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda havaya ateşe 1294 lira ceza

Düğün konvoyunda havaya ateşe 1294 lira ceza

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilin camından sarkarak kurusıkı tabancayla havaya ateş açan Ahmet A. (29) hakkında adli işlem başlatılırken, 1294 TL para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda havaya ateşe 1294 lira ceza, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilin camından sarkarak kurusıkı tabancayla havaya ateş açan Ahmet A. (29) hakkında adli işlem başlatılırken, 1294 TL para cezası kesildi.

Dün saat 14.00 sıralarında Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nden geçen düğün konvoyundaki bir otomobilde bulunan Ahmet A. camdan sarkıp, elindeki kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede Ahmet A.'yı yakaladı. Ahmet A. hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca '5729 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 1294 TL idari para cezası uygulandı.


Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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