Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

1 saat önce

Sivas'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı, System.String[]
Sivas'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada bir tır kavşağa girmekte olan düğün konvoyunda ki 01 PJ 626 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Evlenen çiftin de yaralıların durumunu öğrenmek için düğün arabası ile hastaneye geldikleri görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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