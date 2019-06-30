Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
1 saat önce
Sivas'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan
karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada bir tır kavşağa girmekte olan düğün konvoyunda ki 01 PJ 626 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Evlenen çiftin de yaralıların durumunu öğrenmek için düğün arabası ile hastaneye geldikleri görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Şarkıcı İzel 20 yıllık arkadaşını kaybetti
Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı
Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi