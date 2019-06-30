Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

18 dakika önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
Sivas- Erzincan çevre yolu Kılavuz kavşağında meydana gelen kazada, Malatya'dan Erzincan istikametine giden S.Ö. idaresindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunanlardan Aliye Köse (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi Numune Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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