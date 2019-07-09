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Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

12 dakika önce

Samsun'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı, System.String[]
Samsun, 3. Sayfa
Samsun'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden gelini alıp Samsun'daki düğün salonuna dönen düğün konvoyundaki Faruk Sakarya idaresindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen bir kamyon çarpıp aynı düğün konvoyunda bulunan Barbaros Polat idaresindeki 55 DJ 353 plakalı midibüsün önüne fırlattı. Kamyonun çarptığı otomobile bu kez de midibüs çarptı. Kazada Emirhan Yıldız ve Umut Sakarya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
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