Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
12 dakika önce
Samsun'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
'da düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik
ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden gelini alıp Samsun'daki düğün salonuna dönen düğün konvoyundaki Faruk Sakarya
idaresindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen bir kamyon çarpıp aynı düğün konvoyunda bulunan Barbaros Polat idaresindeki 55 DJ 353 plakalı midibüsün önüne fırlattı. Kamyonun çarptığı otomobile bu kez de midibüs çarptı. Kazada Emirhan Yıldız ve Umut Sakarya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi
ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazaya sebep olan kamyon sürücüsü ise kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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