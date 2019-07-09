Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
1 saat önce
SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaçtı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Tekkeköy
ilçesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki Faruk S. yönetimindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, orta refüje savrularak durabildi. Bu sırada arkadan gelen Barbaros P. yönetimindeki 55 DJ 353 plakalı minibüsün de çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobildeki Emirhan Y. ve Umut S. yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
- Samsun
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha: S-400 anlaşması sürerse olumsuz sonuçlar olacak Ali Babacan'ın ekibi anket yaptırdı! İşte bugün seçim olsa yeni partinin alacağı oy oranı