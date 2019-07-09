Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
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Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

1 saat önce

SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı.

Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı, System.String[]
Samsun, Güncel
SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaçtı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki Faruk S. yönetimindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, orta refüje savrularak durabildi. Bu sırada arkadan gelen Barbaros P. yönetimindeki 55 DJ 353 plakalı minibüsün de çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobildeki Emirhan Y. ve Umut S. yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: DHA
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