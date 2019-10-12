Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı
Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyunda bulunan minibüsün karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyunda bulunan minibüsün karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kına gecesinden dönen konvoyda bulunan Reis Baran yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs, TOKİ Kavşağı'nda karşı yönden gelen Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda bulunan Muhammet Coşkun, Fesih Çiçek, Ali Su Çiçek, Nurcan Çiçek, Nazlıcan Çiçek, Yıldız Çiçek, Güler Çiçek, İbrahim Çiçek, İmran Çiçek, Hacer Çiçek, Zühre Çiçek, Hatice Çiçek, Emirhan Çiçek, Esin Çiçek, Fatma Çiçek, Tuncer Yıldırım, Hanefi Kaya ve Serhat Çütürki yaralandı.

Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurdu UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 00:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]