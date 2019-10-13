Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU
Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU

1 saat önce

Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bolu'da düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,Düğün konvoyu ile birlikte Mudurnu'dan Göynük istikametine seyreden Melek Aydın idaresindeki 14 AAC 267 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacımusalar Köyü mevkinde yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Ayhan Aydın, Mihriban, Soner ve Musa Odacı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konvoyun en önünde bulunan gelin arabası da kazayı duyunca geri döndü.

Hem gelin hem de damat yaralılarla ilgilendiler.

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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