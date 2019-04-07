Son Dakika Haberleri: Düğün Konvoyunda Kaza: Sürücü ve 2 Çocuğu Yaralandı, Eşi Öldü

Düğün Konvoyunda Kaza: Sürücü ve 2 Çocuğu Yaralandı, Eşi Öldü

1 saat önce

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki otomobil, takla attı.

Düğün Konvoyunda Kaza: Sürücü ve 2 Çocuğu Yaralandı, Eşi Öldü, System.String[]
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki otomobil, takla attı. Kazada sürücü Cengiz Yalçın (47) ile iki çocuğu yaralandı, eşi Nermin Yalçın ise (42) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan gelin aldıktan sonra Nevşehir'e gitmek için yola çıkan düğün konvoyundaki Cengiz Yalçın yönetimindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, Cengiz Yalçın ile çocukları Eren (13) ve Fatma Yalçın (18) yaralandı, eşi Neriman Yalçın ise yaşamını yitirdi.

Baba ve 2 çocuğu, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nermin Yalçın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:23 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Haluk Levent, Down Sendromlu Hayranının Tek Kişilik Hayali Düğününe Katıldı Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğün Konvoyunda Kaza: Sürücü ve 2 Çocuğu Yaralandı, Eşi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]