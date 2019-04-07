Düğün Konvoyunda Kaza: Sürücü ve 2 Çocuğu Yaralandı, Eşi Öldü
33 dakika önce
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki otomobil, takla attı.
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki otomobil, takla attı. Kazada sürücü Cengiz Yalçın (47) ile iki çocuğu yaralandı, eşi Nermin Yalçın ise (42) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir
karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan gelin aldıktan sonra Nevşehir'e gitmek için yola çıkan düğün konvoyundaki Cengiz Yalçın yönetimindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, Cengiz Yalçın ile çocukları Eren (13) ve Fatma Yalçın (18) yaralandı, eşi Neriman Yalçın ise yaşamını yitirdi.
Baba ve 2 çocuğu, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Nermin Yalçın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu. - Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:55 Kaynak: DHA
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