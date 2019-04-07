Son Dakika Haberleri: Düğün Konvoyunda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Düğün Konvoyunda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Düğün Konvoyunda Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolunun 40'ıncı kilometresi Alayhan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Toprak köyünden konvoy ile birlikte merkeze bağlı Demirci beldesine kız almaya giden Cengiz Y. (47) idaresindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, kız aldıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Neriman Yalçın (43) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Eren Y. (13), Fatma Y. (18) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Neriman Yalçın'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:28 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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