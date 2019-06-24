Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi
34 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi.
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