Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi
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Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi

34 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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