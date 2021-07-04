Düğün konvoyundan rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı - Son Dakika

Düğün konvoyundan rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı

ANTALYA - Antalya'da düğün konvoyunda çevreye rastgele ateş eden bir kişi, çok sayıda polisi peşine taktı. Konvoy polis ekipleri tarafından durdurularak araçlarda yapılan aramalarda bulunan kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Olay, Muratpaşa İlçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan düğün konvoyundan silah rastgele silah sıkıldığını gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bulvar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler düğün konvoyunu bulvar üzerinde çok geçmeden durdurdu.

Yunus polisleri tarafından araçlarda yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler tabancayı kullanan Tamer D., hakkında tutanak düzenlendi. Tabancaya ise el konuldu. Yapılan işlemlerin ardından konvoy yoluna devam etti.