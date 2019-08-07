Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı

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İSTANBUL-KOMŞUSUNUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP 135 BİN LİRASINI GASP EDEN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi