Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda tabanca ile havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde düğün konvoyunda tabanca ile havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Örencik
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün için erkek tarafının kız tarafına gittiği sırada oluşan konvoyda H.Ç. tabanca ile havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar kazara düğüne davetli olarak katılan C.T. ve M.V.'ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıslardan C.T. buradaki ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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