Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar - Son Dakika
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Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar

20.07.2022 00:58
Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobil sürücüsünün trafiği durdurup drift yaptıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobil sürücüsünün trafiği durdurup drift yaptıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçay Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda, otomobillerinin plakalarını söküp, trafiği durdurarak drift yapmaya başlayan iki sürücü, ortalığı birbirine kattı. Otomobillerin kendi etraflarında dakikalarca dönüp dirft yapması ve yol ortasında lastik yakması bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma başlattı. - ORDU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar - Son Dakika
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