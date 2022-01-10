DÜĞÜN KONVOYUNDA TRAFİĞİ DURDURUP GÖBEK ATTILAR - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, saatlerce trafiği felç etti. Trafiği engelleyen araçlar, mobese kameralarından tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, trafik akışını olumsuz etkiledi. Konvoydaki onlarca araç klakson çalıp, trafik akışını durdurarak, çevreyi rahatsız etti. Zaman zaman otomobillerinden inenlerin cadde ortasında oynayıp göbek atması, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Otomobildekiler zaman zaman araç camından sarkarak ya da motor kaputuna oturarak tehlikeye davetiye çıkardı. Konvoydakiler kentin işlek caddesinde trafik lambalasında aracı durdurup, yolda oynadı. Otomobil tavanında oynayanların yanı sıra bazıları da caddede göbek attı. Konvoydakiler Manavgat Köprüsü'nde araçlarını durdurup, trafik akışını engelledi. İlçede 1 saatten fazla süren konvoya bazı sürücüler de tepki gösterdi. Konvoyu cep telefonlarıyla çekenlerin şikayetiyle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, mobese kameralarından konvoya katılan araçlar belirlendi. Konvoydaki araçlara cezasi işlem uygulandı.