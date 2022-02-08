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Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza - Son Dakika

Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza

08.02.2022 21:34
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza

Antalya'da düğün konvoyunda bulunan bir sürücünün üzeri açık otomobil ile uzun süre kavşakta drift atması cezasız kalmadı.

Antalya'da düğün konvoyunda bulunan bir sürücünün üzeri açık otomobil ile uzun süre kavşakta drift atması cezasız kalmadı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 11 bin TL'nin üzerinde ceza kesildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda bulunan kişi, kavşağa yaklaştığı sırada diğer araçlardan beklemesini istedi. Şahıs, diğer araçların önüne geçerek kavşak üzerinde uzun süre drift attı. İçerisinde iki kişinin olduğu üstü açık spor arabası ile yapılan drift izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar ise konvoyda bulunan bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenilerek büyük tepki çekti.

Görüntülerin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakası tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı. Şahsa 11 bin TL'nin üzerinde ceza uygulandı. - ANTALYA

Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza

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Türk Lirası, Otomobil, Antalya, Düğün, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası ile drifte 11 bin TL ceza - Son Dakika
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