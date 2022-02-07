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Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika

Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi

07.02.2022 11:40
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi

Antalya'da düğün konvoyunda bulunan bir sürücünün üzeri açık otomobil ile uzun süre kavşakta drift atması izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Antalya'da düğün konvoyunda bulunan bir sürücünün üzeri açık otomobil ile uzun süre kavşakta drift atması izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda bulunan kişi kavşağa yaklaştığı sırada diğer araçlardan beklemesini istedi. Şahıs diğer araçların önüne geçerek kavşak üzerinde uzun süre drift attı. İçerisinde iki kişinin olduğu üstü açık spor arabası ile yapılan drift izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

O anlar ise konvoyda bulunan bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenilerek büyük tepki çekti.

(İHA)

Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi
Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi

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Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Düğün, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda üstü açık spor arabası yaptığı yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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