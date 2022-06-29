Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası - Son Dakika
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Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası

29.06.2022 12:14

Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu ile yolu kapatıp oyun oynayan şahıslara toplam 3 bin 528 TL idari para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu ile yolu kapatıp oyun oynayan şahıslara toplam 3 bin 528 TL idari para cezası kesildi.

Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup sıkça kazaların meydana geldiği Sazlıbosna - Hadımköy yolunda trafiği durdurarak oyun oynamıştı. Yaklaşık 15 aracın göl üzerinde durarak oyun oynadığı ve diğer araçların geçişte zorlanarak isyan etmişti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, trafiği engelleyecek şekilde duraklayıp araçlarından inerek oyun oynayan 41 VT 414 plaka sayılı araç sürücüsü Turan T., 34 DTS 995 plaka sayılı araç sürücüsü Önder Ö., 34 EHA 69 plaka sayılı araç sürücüsü Haki K., 34 GL 8425 plaka sayılı araç sürücüsü Yunus B., 34 NZ 7359 plaka sayılı araç sürücüsü Emin B., 34 UD 0573 plaka sayılı araç sürücüsü Fatma Nur A.isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Sürücüler Turan T., Önder Ö., Haki K., Yunus B., Emin B., Fatma Nur A. isimle şahıslara ayrı ayrı olmak üzere "Yolcu indirme kurallarına uymamak" maddesi suçundan 196'şar TL, "Taşıt yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak" suçundan 196'şar TL, "Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" suçundan 196'şar TL olmak üzere toplamda altı sürücüye 3 bin 528 TL idari para cezası uygulandı.

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Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda yolu kapatıp oyun oynadılar, o anlar kamerada Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda yolu kapatıp oyun oynadılar, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası - Son Dakika
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