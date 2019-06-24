Son Dakika Haberleri: Düğün konvoyundaki araçtan 2 pompalı tüfek çıktı
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Düğün konvoyundaki araçtan 2 pompalı tüfek çıktı

58 dakika önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde düğün konvoyunda ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince durdurulan araçlardan birinde 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Düğün konvoyundaki araçtan 2 pompalı tüfek çıktı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde düğün konvoyunda ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince durdurulan araçlardan birinde 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. İki şüpheli, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Düğün konvoyu diğer araçların kontrolünün ardından ilçeyi turlamaya devam etti.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
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