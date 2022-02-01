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Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada - Son Dakika

Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

01.02.2022 14:13
Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da, müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı.

DİYARBAKIR'da, müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, dün akşam, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp, yüksek sesli olarak müzik açtı. Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti. Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.


Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada
Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada
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Tragger, Müzik, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada - Son Dakika
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